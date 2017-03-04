2017-03-04

〔記者盧冠誠／台北報導〕昨晚開獎的第106000022期大樂透頭獎摃龜，第106000053期今彩539則開出2注頭獎，每注可得獎金800萬元，分別由台南市安南區安和路四段490號1樓「宗裕彩券行」及新北市中和區和平街105號1樓「迅盈投注站」開出。