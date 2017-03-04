血腥閨密 被爆酒店削老男
2017-03-04
〔記者張瑞楨／台中報導〕涉嫌殺害陳姓小模的梁思惠，自己也是模特兒，昨天大批網友在梁女的臉書留言，質疑她是「恐怖閨密」、「人長得漂漂亮亮，心卻如此骯髒」，她還在今年2月秀出配戴「佛牌」的照片，顯得相當諷刺。
臉書顯示與凶手穩定交往中
梁女的臉書是在今年1月23日設定「與程宇穩定交往中」，才過了1個多月，就和程宇犯下這起令人髮指的命案。
一名走秀的女模說，梁女曾在北市松江路的酒店當過酒女，這些都是個人行為，現在卻涉嫌殺害無冤無仇的善良女孩子，「妳到底知不知道自己做了什麼？」
另有網友質疑梁女：「上次妳來我們店不是帶兩個老男人嗎？怎麼不多薛（削）一點那種人的錢？搞到現在為了錢，去殺身邊的朋友？」
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中將領說「部署薩德就解放台灣」 網友笑他好像...
- 大巴司機疲勞駕駛 載84人衝撞拖板車、中央護欄
- 清泉崗查毒 馮世寬：最遲下週有結果
- 傳寶獅雪鐵龍監事會通過併購GM歐洲分支
- 【聊齋聊天室】詭屋
- 《小檔案》 家庭責任醫師制度 落實預防醫學
- 《中英對照讀新聞》Staff at Italian hospital suspected of shirking on grand scale 義大利醫院職員涉嫌大規模瀆職
- 理監事出爐 下週起續戰農會三巨頭
- 消基會：機捷5大缺失 搭乘誘因不大
- 單車騎上人行道 台北市最快5月嚴加取締
- 城市噪音加速聽力老化！ 台北退化約17年
- 台中公園假日垃圾多 明起亂丟開罰
- 高雄》延宕10年 新台17線可望年中動工
- 《鐵路地下化》鄭文燦：桃園新站規模不輸板橋新站
- 可即時監控空污 輔英發表高空監測氣球
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry confirms woman missing in South Korea
- 「戰後72年的畢業證書」日大學校長來台親頒
- 台日漁業會議落幕 維持現行作業方式
- 台師大開發鋁電池 柔軟如紙又高容量
- 自由廣場》華府一中 川普再平衡
- 春遊草山 長者賞花玩遊戲
- 侯思筠學測73級分 立志讀警大
- 枯水期秘境 大地谷遊客止步
- 練球禁釘鞋 不是南韓在搞鬼
- 鹿野桐花大道沒了 改遊客庄賞花
- 荷蘭隨便出手 就是5支大聯盟棒子
- 苗栗新中橫 去年10公里災修1500萬
- 旅日雙投演9Ｋ 誰拚神秘以色列呼之欲出
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Police identify suspect in model’s death in Taipei
- 黑道滋擾集遊 警署治平專案嚴辦
- 熄燈62年 烏坵嶼燈塔7月復燈
- 鄭麗君：中正紀念堂轉型 不涉及創作自由
- 【小繆思】小人國來的人
- 松浦亞彌心動復出 橘慶太寫歌挺妻
- 52票房不如預期 魏德聖問心無愧
- 美聯準會主席：3月升息可能是合適之舉
- 菜鳥K歌第2名 胡智為今打虎
- 【朵朵小語】自己的人生
- 安麗盃／寶島9金釵晉級 仍寫尷尬紀錄
- 越戰「閃」兵 戴上將帽挨轟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：血腥閨密 被爆酒店削老男
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分