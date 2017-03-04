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血腥閨密 被爆酒店削老男

2017-03-04

〔記者張瑞楨／台中報導〕涉嫌殺害陳姓小模的梁思惠，自己也是模特兒，昨天大批網友在梁女的臉書留言，質疑她是「恐怖閨密」、「人長得漂漂亮亮，心卻如此骯髒」，她還在今年2月秀出配戴「佛牌」的照片，顯得相當諷刺。

臉書顯示與凶手穩定交往中

梁女的臉書是在今年1月23日設定「與程宇穩定交往中」，才過了1個多月，就和程宇犯下這起令人髮指的命案。

一名走秀的女模說，梁女曾在北市松江路的酒店當過酒女，這些都是個人行為，現在卻涉嫌殺害無冤無仇的善良女孩子，「妳到底知不知道自己做了什麼？」

另有網友質疑梁女：「上次妳來我們店不是帶兩個老男人嗎？怎麼不多薛（削）一點那種人的錢？搞到現在為了錢，去殺身邊的朋友？」

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  • 梁女素顏照並不起眼。（翻攝自梁女臉書）

    梁女素顏照並不起眼。（翻攝自梁女臉書）

  • 梁女化妝後大眼、聳鼻、白皙、瓜子臉，判若兩人。（翻攝自梁女臉書）

    梁女化妝後大眼、聳鼻、白皙、瓜子臉，判若兩人。（翻攝自梁女臉書）

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標題：血腥閨密 被爆酒店削老男


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