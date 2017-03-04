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性侵小模未遂 逼她打手槍

2017-03-04

〔記者邱俊福／台北報導〕殺陳姓女模的通緝犯程宇居無定所，常住飯店，不付錢就落跑，且常混跡在外拍女模圈子，以外拍高價誘騙外出，再伺機性侵，已有圈內人相互提醒注意，只是陳女並不知道這件事，而赴了死亡之約。

警方調查，程嫌因曾跟母親住在犯案的北市八德路四段住商混合大樓附近，對於該處非常熟悉，便常利用地下一樓錯綜複雜的廢棄商場犯案。

去年底，程嫌便用誘騙陳姓女模的類似手法，以每小時1萬5000元代價，邀約1名外拍女模到同地點外拍，結果將她誘騙到地下室上下其手，最後因女模月事來潮，強迫她打手槍後逃離。

案發後，轄區警方立即調閱監視器鎖定程嫌追緝，但發現他已逃往高雄地區，行蹤成謎，不料卻在3個月後，又在台北同一地點，以類似手法犯下重大殺人案。

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  • 警方尋回陳姓女模的手表。（記者邱俊福翻攝）

    警方尋回陳姓女模的手表。（記者邱俊福翻攝）

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