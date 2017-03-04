出獄繼續騙 身背7條通緝

2017-03-04

〔記者黃捷／台北報導〕涉嫌性侵殺害陳姓網拍女模的凶嫌程宇， 2013年就曾4度性侵國中少女遭判刑，他不僅未依判決接受強制治療，被依性侵害犯罪防治法送辦，還變本加厲，涉嫌另犯妨害性自主、侵占及詐欺案件，士林地檢署屢次傳他都未到案；程嫌到昨晨落網，總計身上背7條通緝。

檢警查出，程男2013年在臉書上認識15歲少女芯芯（化名），多次相約外出，4度帶回家中發生性行為，芯芯母親得知後憤而提告，程男遭台北地方法院判處5個月徒刑，程男因以40萬元與芯芯母親和解，獲緩刑2年，期間須接受保護管束，並至醫院評估是否要接受身心治療。

程男遲未至醫院報到，經台北市衛生局告發後，士檢以繳交國庫1萬元為條件處分緩起訴，但程男限期內未繳清，緩起訴遭撤銷，士林地方法院再依「性侵害犯罪防治法」判他30天徒刑，必須接受強制治療。

拒絕接受強制治療

程男服刑完畢後，仍然未至醫院報到，再次被告發，去年又被送辦，而他這次完全不理會檢察官傳喚，今年1月19日遭到通緝。

此外，程男去年底誘騙另名外拍女模，企圖性侵但未遂，事後拿走女模手機變賣，遭女模控告妨害性自主及侵占；他也多次住宿旅館不付錢，遭業者指控詐欺，士檢多次傳他未到，今年2月16日另發布通緝。