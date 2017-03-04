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炫黑卡、拎超跑車鑰 廢渣男裝闊釣女模

2017-03-04

自稱Cartier總經理 送假錶

〔記者張瑞楨／台中報導〕殺陳姓小模並性侵劫財的程宇，惡劣事蹟一籮筐，曾與他來往的廖姓網友說，程自稱是「卡地亞老闆兒子、Cartier總經理」，送假的卡地亞名錶給朋友，但與朋友吃飯時，他就裝忙接電話躲過付帳。

聚會裝忙接電話躲付帳

黃姓女模特兒曾寫「廢渣男的犯罪過程」，指程嫌買淘寶的廉價黑卡、拎著「超跑車鑰」，扮演假富豪，曾一再打電話邀她去寒舍艾美酒店吃飯與住宿，也曾趁機偷其他小模皮包內的鑰匙，再潛入住處行竊，「如今竟和梁女殺人，太過分了！」

網友：黑卡淘寶網買來的

廖姓網友在臉書「爆料公社」發文指出，他去年9月認識程宇，程自稱是卡地亞老闆之子，身兼Cartier總經理，3歲留學法國，近年回台灣；他全身名牌，戴著沛納海的錶、卡地亞手環，拿著馬莎拉蒂、法拉利的車鑰匙，還有一張富豪專用的信用卡（其實是淘寶買的廉價黑卡）。

車鑰寄放朋友包 趁機偷錢

廖男說，程宇藉口曾遭搶劫，不習慣帶包包與皮夾，再將他的「超跑車鑰」借放在朋友的包包裡，等取車鑰時，趁機扒竊包包內財物。

廖男指出，程宇畫大餅，騙稱有私人飛機，可帶他們去法國住處玩，自稱跟藝人房祖名去吃1萬多元的牛肉麵，跟范冰冰是認識10多年的好朋友，也認識GD權志龍（韓國歌手），他買的豪宅就在Hebe田馥甄住處對面。

廖男說，程宇曾送他們1支30幾萬的卡地亞名錶，其實是假貨，還宣稱自己信義區的房子在裝潢，只能住每晚1至2萬的寒舍艾美酒店，但每逢吃飯買單時，他就裝忙講手機，他以月薪8萬元聘請司機，卻向應徵者借錢，並曾因詐騙而被抓到警察局，被害人才得知他有犯罪前科。

黃姓小模說，程宇曾騙女模特兒數百萬元，數十人受害，也曾白睡高級飯店，屢次不付錢想落跑。

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  • 網友指控程宇在中國淘寶購買假的黑卡。（翻攝自臉書社團「爆料公社」）

    網友指控程宇在中國淘寶購買假的黑卡。（翻攝自臉書社團「爆料公社」）

  • 網友指控，程宇自稱大公司總經理與巴黎第四大學經濟學系高材生。（翻自臉書社團「爆料公社」）

    網友指控，程宇自稱大公司總經理與巴黎第四大學經濟學系高材生。（翻自臉書社團「爆料公社」）

  • 程宇拿淘寶買的廉價黑卡，買「豪車鑰匙」裝富豪，實際卻是遊走女模特兒圈騙飯吃的人渣。（記者張瑞楨翻攝）

    程宇拿淘寶買的廉價黑卡，買「豪車鑰匙」裝富豪，實際卻是遊走女模特兒圈騙飯吃的人渣。（記者張瑞楨翻攝）

  • 網友爆料程宇在在臉書上秀出Cartier的卡片。（翻攝自臉書社團「爆料公社」）

    網友爆料程宇在在臉書上秀出Cartier的卡片。（翻攝自臉書社團「爆料公社」）

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