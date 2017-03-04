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MLB》胡智為狀況超火 6上6下奪救援成功
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縱火報復奪6命 惡男判死

2017-03-04

〔記者陳慰慈／新北報導〕50歲男子湯景華因不滿與翁姓男子的官司敗訴，竟懷恨報復縱火燒死翁家6口，翁男因當兵而逃過一劫，新北地院批湯手段凶殘、令人髮指，昨依殺人罪判死刑，褫奪公權終身，仍可上訴。湯昨到庭聆判，表情淡定，僅對審判長說：「判決書可以寄回我家跟給我律師嗎？」

去年3月23日凌晨，新北市三重區六張街的4層樓老舊公寓失火，燒死翁家6口，檢警追查，原來是大前年4月下雨天，湯嫌與李姓友人到三重某小吃店用餐，小吃店江姓老闆抱怨李男把傘帶進店內弄濕地板，雙方起衝突，翁男當時與女友在店內吃飯，出面挺老闆，事後湯嫌控告江老闆、翁男傷害，但法院判兩人無罪，湯嫌告翁偽證，檢亦不起訴，湯不滿，憤而縱火。

檢方偵辦時，湯否認縱火，辯稱吃安眠藥，不記得發生什麼事，後來才認罪。但法院審理時，湯又翻供。

法官指出，湯犯後飾詞狡辯，毫無悔意，羈押期間也因不爽新舍友未跟他打招呼，就狠踹對方，顯見有反社會性格，僅因不滿訴訟結果，就縱火害6人冤死，痛批湯行凶手段凶殘、惡性重大，一再推諉「不知誰放的火」，難認其有教化之可能。

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  • 湯景華縱火燒死翁家6口，昨依殺人罪判死刑。（資料照）

    湯景華縱火燒死翁家6口，昨依殺人罪判死刑。（資料照）

  • 湯景華縱火燒死翁家6口，昨依殺人罪判死刑。（資料照）

    湯景華縱火燒死翁家6口，昨依殺人罪判死刑。（資料照）

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