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攝「狼」勃起、約砲 小模辛酸肚裡吞

2017-03-04

〔記者陳薏云／台北報導〕平均時薪多則3000元，少也有1500元，在許多人眼中，外拍模特兒光鮮亮麗又好賺，然而，實情真是這樣嗎？

粉絲達33萬人的實況主「潔哥」（李秉潔），曾在臉書回憶恐怖外拍經驗，「有一個攝影師告訴我，他們一團有6-8人約拍，叫我別再帶朋友同行，沒想到，到了集合現場，居然只有攝影師一個人，與原先約定的都不一樣，我嚇得趕緊跑走。」

也有模特兒透露，在摩鐵拍照時，曾遇攝影師問：「要『試試』嗎？」她直覺苗頭不對，趕緊找機會離開。

26歲的小芳（化名）說，她看過攝影師突然有生理反應，她當下「很尷尬，但也很害怕，不知要如何脫身」，此外，外拍常受天氣、個人身心狀態影響，工作不穩定，外拍小模大都另有正職收入，才能維持生活，外拍「不能當飯吃。」

另有外拍小模爆料，本案凶手程宇，在外拍界的名聲是「不太正經！」她多次聽聞有女模遭程宇伸鹹豬手，程嫌都刻意開出高於行情10倍的高價，即1至2萬元時薪引誘外拍小模上鉤。

台北市婦幼警察隊長邱子珍提醒，一旦有異於行情的高價薪酬，可能就潛在危險，也要儘量避免野外、密閉空間、摩鐵等場域。

邱子珍指出，拍照時不當的身體接觸也需警覺，莫喝對方提供的飲品，事先向可靠的親友報備當日外拍行程，且要保持聯絡，或由友人陪同外拍。

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  • 實況主李秉潔。（記者陳薏云翻攝自臉書）

    實況主李秉潔。（記者陳薏云翻攝自臉書）

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