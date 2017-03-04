別接外拍了... 父、初戀男友都勸她

2017-03-04

〔記者陳薏云、江志雄、林敬倫／綜合報導〕「太容易相信別人」的陳姓小模，曾經PO文指爸爸說外拍工作有風險，勸她別再接案子。沒想到，她來不及轉換跑道，善良單純的她就慘死在冷血閨密設下的死亡陷阱。

曾發文譴責攝狼

去年10月，陳姓小模在臉書PO文：「昨天爸突然跟我說，看到一則新聞，模特兒被攝影師強姦，叫我別再接拍照工作」，陳女並分享北市一名外拍小模日前到摩鐵外拍而慘遭攝影師性侵的新聞，並斥責「你這噁╳鬼黑了攝影圈」，不料，陳女防範攝影狼師，卻防不了閨密的陷阱，魂斷於外拍勝地。

陳女才24歲，身材姣好，一雙無辜大眼，招牌的金魚嘴表情，吸引5萬2千多人追蹤，是人氣旺旺的外拍女模。除了外拍，她也在直播網站開直播，她的個性單純，身邊環繞許多親朋好友，悲劇發生後，上千粉絲湧入陳女臉書，留下「一路好走」、「希望你做個快樂的天使」、「嫌犯抓到了，請妳安心離去」，語多不捨。

陳姓女模是宜蘭縣冬山鄉人，遺體昨下午送回宜蘭縣立殯儀館（員山福園），陳母哀痛欲絕，號啕大哭，不相信女兒遇害；陳父大罵凶手太可惡，無冤無仇竟殺人；鄰居聞訊大感震驚。

初戀：她太容易相信人

陳女的莊姓前男友昨也趕到關心，他說，透過無名小站認識陳女，迄今已6、7年，是她的初戀男友，陳女單純，容易相信別人，當初要上台北發展時，他認為網拍圈較亂，曾勸她別做，但陳女自有主見，後來雖然分手，但對陳女遇害非常不捨。

陳女的母親是藥劑師，5年前退休，房子出租給她服務的醫院當員工宿舍，陳女戶籍仍設在該處，但已舉家遷移。鄰居說，陳女和孿生姊姊都是美人胚子，見到鄰居都會點頭微笑。