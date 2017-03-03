心電感應哥哥出事了 嬤千里狂奔見最後一面…

2017-03-03

連夜從台灣頭趕到台灣尾

〔記者黃建華／高雄報導〕有時，親人之間會有生離死別的心電感應。上月26日深夜，75歲李姓阿嬤忽然覺得住院的81歲哥哥可能「發生大事」，於是連夜從台北搭車南下高雄探視，不料迷路，員警協助，查知她哥哥已轉院，可惜在2小時前已過世，李嬤哀痛逾恆，警方立刻陪她探視胞兄最後遺容，讓她感激不已。

在高雄迷路 沿途攔車問人

「警察先生，美麗島捷運站旁的大馬路上有老婦人沿途攔車問路，好危險！」上月27日凌晨3時許，民眾騎車慌慌張張向巡邏的新興警分局中山路派出所員警李淵、陳柏修求助，警員立即趕赴中山一路找到李嬤。

李嬤表示，她曾到高雄市大同醫院探望重病的哥哥，26日突然覺得哥哥會發生重大事情，她心裡很不安，27日凌晨零點獨自搭客運從台北南下，因不熟悉路況，走出客運站就迷路了。員警帶著她到大同醫院，才發現哥哥已轉院到老人安養中心。

暖警伸援手 可惜哥哥走了

李嬤與安養中心聯繫上，才知哥哥於清晨4點多離開人世，驚聞噩耗，久久不能自已，收拾悲傷的情緒後，員警陪同李嬤於6點18分趕到安養中心，見到哥哥最後一面。

嬤謝警：你們是我的貴人

李嬤頻頻拭淚，對警方辛勞協助，感動地說：「好在遇到你們兩位貴人，不然我還在寒風中迷路，也無法見到大哥最後一面。」