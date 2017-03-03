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忍胸悶上工撞車亡 單親爸留下2憨女

2017-03-03

〔記者許國楨／台中報導〕前天深夜，台中市林姓單親爸開車準備前往工廠上班，行經中彰快速道路北屯路段時，疑因身體不適，自撞橋墩，送醫不治。警方表示，林男獨自撫養2名分別為智障與不識字的女兒，出門前曾向女兒透露「胸口很悶」，身體不舒服，未料真的發生憾事。

警方調查，出事的62歲林男在工廠擔任保全，與妻子離異多年，獨自撫養2名已30多歲卻分別患有智能障礙與不識字的女兒，前天深夜開車自太平區住處外出，準備到工廠上班，途中沿台74線（中彰快速道路）行駛，行經北屯二匝道時，突然撞上匝道橋墩。

由於撞擊力道猛烈，擋風玻璃當場碎裂、車頭嚴重凹陷，第五分局交通分隊及消防人員獲報趕往，發現地上沒有煞車痕跡，初步研判林男可能是在開車途中突然陷入昏迷自撞，立即將林男緊急送醫救治，但急救後仍宣告不治。

警方指出，林男出門前曾向女兒表示「胸口很悶」，但為了生計還是勉強開車上班，令人不勝唏噓。只是林男的2名女兒均無生活自理能力，警方除通報社會局協助安置，並聯繫其住在北部親屬到醫院指認，將報請檢方相驗釐清死因。

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  • 自小客自撞橋墩，車頭嚴重凹陷。（記者許國楨翻攝）

    自小客自撞橋墩，車頭嚴重凹陷。（記者許國楨翻攝）

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