「女生說不要就是要」下流高官舔耳摸乳女部屬
部屬提蒐證片 他才改口
〔記者錢利忠、吳佳蓉／綜合報導〕前財政部秘書處長黃麗鯤被控，在財政部內2度對女下屬襲胸、強吻及舔耳，女下屬畏於黃的權勢，隱忍到黃退休半年後才勇敢提告；檢察官偵訊時，黃麗鯤竟瞎扯他以為「女生說不要就是要」，還抱怨自己「快家破人亡了」；台北地檢署勘查女方提供的蒐證影片後，昨依2個強制猥褻罪將黃麗鯤起訴。
黃麗鯤案發後曾接受媒體採訪，反咬女下屬是因無法跟他一起轉赴台灣金融資產服務公司才爆料，此話使他再被控妨害名譽；檢方認為他惡意詆毀女下屬名譽，昨一併依妨害名譽罪起訴。
丟了台灣金服總經理職
已有妻小的黃麗鯤（67歲），曾任財政部賦稅署主任秘書、財政部北區、南區國稅局副局長等要職，前年以12職等退休，轉任台灣金融資產服務有限公司總經理，被控強制猥褻的消息曝光後，請辭台灣金服總經理。
財經界人士表示，黃麗鯤若是任台灣金服的總經理，月薪約18萬元，如今泡湯，仍可月領6萬元以上退休俸。
黃麗鯤的女下屬去年指控，前年7月至8月的傍晚，黃男趁她獨自在辦公室加班處理公務，偷溜到她身後，出其不意地扳過她的臉強吻，甚至伸舌舔耳；她事後打電話及傳LINE向好友哭訴遭黃男猥褻。
事後，她不太敢獨自待在辦公室，曾囑同事離開前要提醒她；不料1個月後，黃男故態復萌，這次她有防備，趁黃假意找她聊天之際，將辦公桌上的手機開啟錄影，全程錄下經過。
被依2個強制猥褻罪起訴
黃麗鯤挨告後，原否認猥褻，檢方當庭出示蒐證影片，才改口稱「跟她感情比較好，快退休了很捨不得，才會做出較親密動作」，仍堅決否認猥褻，辯稱只是一時誤判情勢，以為「女生說不要就是要」。
檢方勘查蒐證影片發現，女方第2度被猥褻時，有推拉抵抗動作，但礙於黃男權勢，不敢大聲喝斥，且女方第1次被黃猥褻後，曾傳LINE及致電好友哭訴，因此不採信黃的說詞，認定黃2度強制猥褻女下屬，犯行各異，建請法院分論併罰。
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標題：「女生說不要就是要」下流高官舔耳摸乳女部屬
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