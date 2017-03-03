警匪片真實上演／開車扭打200米 撞車才停

2017-03-03

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市警松山分局簡豪均等3名員警昨追捕毒販吳建勳，吳嫌竟發動車子逃逸，簡員跳入車內，與吳嫌疊坐在駕駛座，吳嫌竟一邊揮拳痛擊簡員，狂踩油門在民生東路五段開了200多公尺，最後車子撞上路邊車輛才停下被逮，共3輛汽車與8輛機車遭波及，整個過程猶如警匪電影情節，十分驚險。

在逮捕過程中，簡員脖子遭吳嫌打傷，另2名員警則分別是手指遭車門夾傷，以及膝蓋擦傷，所幸都無大礙。事後，警方在車上的後背包搜出18小包安非他命，30歲吳嫌只好承認持毒，警詢後，依毒品及妨害公務等罪送辦。

松山警分局三民派出所員警簡豪均、陳信丞與鄭宗龍，日前獲報吳嫌可能持毒，昨下午3點發現吳嫌蹤影，便在路口埋伏，準備上前盤查，3員打開吳嫌車門，要求下車受檢，吳嫌二話不說，直接踩油門企圖逃離。

簡員見情況不對，跳上駕駛座制止，陳員則制止吳嫌關上車門，鄭員擋在車前，但吳嫌仍狠心開車，將鄭員撞倒在地，在車內的簡員試圖拉手煞車，並阻止吳嫌踩油門，吳嫌則發狠對著簡員脖子飽以一陣老拳，簡員擔心車子會對民眾造成危險，忍痛制止他開車，車子一路開了200多公尺，最後失控撞上路邊汽車才停下，簡員與隨後趕來的陳、鄭2員把吳嫌拖出車外，制伏在地。

鄭員受訪時表示，當時有想到吳嫌可能會開車衝撞，所以有閃躲的心理準備，但仍閃避不及，直到制伏嫌犯後，才發現膝蓋被磨掉一小塊皮，幸好最後有抓到人。警政署及松山分局昨也致贈3名員警每人一個紅包慰問。