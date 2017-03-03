師大附中承認違法使用地下室
2017-03-03
〔記者吳柏軒、蔡亞樺／台北報導〕師大附中昨驚傳彭姓總務處職員情緒失控，在校園內持刀抵胸，彭員同學指出，師大附中近年不斷違法，從2、3年前起校內總務處發包的工程，如冷氣、教室及會議室裝修等，都是固定廠商得標，疑違法被調查局調查，教育部國教署政風處也前來調查，導致學校高層震撼。
彭員同學還說，甚至體育館地下室也沒申請使用執照長達4、5年，前2個月被人檢舉踢爆，校方接連出事被搞得灰頭土臉，但不思改進，剛好彭員是總務處職員，經手部分業務，遭校方質疑是「內鬼」，2個月來每天被高層約談，恐嚇要測謊，還懷疑事件不單純，騷擾彭員要其交出「幕後主使者」，並拿考績等威脅，如此壓力之下，才導致彭員情緒失控，彭員同學痛批：「學校高層太誇張！」
師大附中學生日前也在臉書社團「黑特八校」指出，體育館地下室是許多社團的多年來的使用教室，不料竟突遭檢舉，才驚覺竟無使用執照，痛批校方做事草率，也呼籲校方趕緊補足程序，還給學生使用空間，不要影響學生權益。
師大附中坦言，體育館地下室確實違法使用，建管處曾提醒該地下室為防空避難空間，不可作為其他用途，目前學校已在處理，要求社團辦公室搬離，預計本月底遷出。
至於彭員，師大附中指他任職總務處，負責財產登記的業務，體育館地下室作為學生社團辦公室使用，其業務歸屬學務處，並非彭員承辦業務，彭員與體育館地下室管理沒有任何關係。
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