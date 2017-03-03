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師大附中職員揮刀 同窗驚爆校方抓內鬼搞垮他

2017-03-03

〔記者邱俊福、吳柏軒、蔡亞樺／台北報導〕台北市師大附中總務處彭姓男職員，昨天下午在校內情緒失控，持牛排刀抵住自己胸口狂吼，企圖尋短，警消人員引開他的注意力後奪下刀，將他強制送醫。

彭員的法律系同學向本報爆料，指師大附中校內因工程違法、地下室無使用執照等案，多次被檢舉，校方懷疑彭員是內鬼，近2個月多次約談、施壓，才導致45歲彭員昨情緒失控；其同學批校方「出事不思過，反而顧著抓內鬼，實在太誇張」！

校方回應：純屬揣測

師大附中則回應，爆料所指彭員遭校方施壓以致情緒失控，純屬揣測。

警方訪查彭員同事，研判他因工作壓力大，加上有精神方面問題，才突然情緒激動；確實原因仍待查明。

警研判：他工作壓力大

昨天下午1點多，彭員在師大附中校園內，突然拿起牛排刀，從至善樓1樓衝往3樓的導師辦公室走廊，刀尖抵著自己胸口，大喊「不要過來！」「我要叫警察保護我！」「我不要再被傷害了！」哭得很傷心。

2名到場員警立即分工，1警和彭員對話安撫情緒，另1警悄悄接近他的背後，趁其不備衝上前奪刀，制伏彭員，交由消防局救護員強制送北市松德院區就醫。

工作15年 「個性溫和」

校內師生與附中家長志工團臉書事後描述，師生見狀都嚇一跳，但彭員沒有揮舞刀子，也沒有要傷害他人，且是彭員自動放下刀子，並非被奪刀。

彭員未婚，雙親健在，已在附中工作15年。附中說，彭員工作態度認真、個性溫和，在校從無失控行為。

留院觀察 學校說會輔導

在醫院接受治療的彭員，醫生建議留院觀察，暫時不會出院，學校教官與輔導主任將視後續狀況給予輔導。

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  • 師大附中，在校內持牛排刀揮舞。（記者邱俊福翻攝）

    師大附中，在校內持牛排刀揮舞。（記者邱俊福翻攝）

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