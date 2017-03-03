3/2 威力彩頭獎連5摃

2017-03-03

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000018期威力彩，頭獎連5摃，下期頭獎保證2億元。昨晚開獎的第106000052期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台中市清水區五權路32-2號「元升彩券行」。