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3/2 威力彩頭獎連5摃

2017-03-03

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000018期威力彩，頭獎連5摃，下期頭獎保證2億元。昨晚開獎的第106000052期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台中市清水區五權路32-2號「元升彩券行」。

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  • 3/2 威力彩頭獎連5摃（資料照）

    3/2 威力彩頭獎連5摃（資料照）

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2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
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