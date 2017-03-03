當車手的下場... 詐134萬被扣2千萬土地
2017-03-03
〔記者徐聖倫／新北報導〕為討回詐騙被害人損失的財產，新北市中和警分局祭出刑法沒收新制，報請檢方向法院聲請扣押51歲詐騙車手周東明名下市值2000萬元的土地獲准，這也成為車手遭扣鉅額財產的罕例。
警方調查，去年3月至去年底，周男所屬的詐騙集團以假冒「小學同學」的借錢方式，或以「假解除分期付款」的匯款方式行騙，雙北市至少有18人受騙，被騙金額達134萬元。
事發後到昨天，警方共逮回9名車手，其中周男供稱自己負責領錢，每次可抽1%做為酬勞，警詢後，周某等人被依詐欺罪嫌函送法辦。
由於去年7月1日實施的刑法第38條第3項規定，若犯罪行為人以外之自然人、法人或非法人團體，無正當理由提供或取得供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，自得沒收；警方查知周男在苗栗縣造橋鄉有2507平方公尺的土地，市價2000萬元，報請檢方向法院聲請扣押土地獲准。
中和警分局偵查隊副隊長陳怡龍解釋，不論是詐欺或其他罪名，只要是嫌犯從被害人身上以「偷拐搶騙」等方式獲得贓款，警方都能請檢方針對嫌犯的財產向法院聲請扣押，以保護被害人權益。
賠償後有剩才發還
法界人士指出，未來扣押財產拍賣後，所得價金將用來賠償受害人，賠償後有剩餘，才會發還加害人。
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