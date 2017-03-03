阿嬤車手被詐再遭利用 連剝兩層皮

2017-03-03

〔記者邱俊福／台北報導〕「妳涉及洗錢，必須監管帳戶！」假檢警詐騙集團的老哏手法未曾絕跡，出面取款的車手，從失業民眾變為涉世未深的少年，現在又出現老人，「阿嬤車手」不僅被詐財，還成為共犯，凸顯詐騙集團吸收車手型態的重大轉變。刑事局預防科表示，會加強宣導。

詐騙集團起初吸收車手，主要透過網路徵才，如「薪水日領、免經驗、學生主婦可、不需口才」的低門檻工作，佯稱是從事地下匯兌及期貨業務，吸收急需工作民眾。

檢警不會要求交錢

近幾年，在警方強力宣導與查緝下，詐騙集團轉為針對沉迷網咖的中輟生等少年為對象，灌輸錯誤觀念，例如「上班很輕鬆、錢很好賺」、「萬一被逮，刑度很輕也不會被關」，不少少年趨之若鶩，直到被逮判決有罪確定，還需承擔鉅額民事賠償，少年車手與家屬才知事態嚴重，後悔莫及。

如今高雄與北市各出現一宗6旬婦人擔任車手被逮案件，她們自稱先被詐騙集團告知涉及洗錢案，受騙後，再以協助辦案等理由，被利用充當收款車手，等於連剝兩層皮。

不會透過電話作筆錄

對此，刑事局呼籲，檢警偵辦案件，一定會以正式書面通知當事人到公務機關說明，不會在電話中辦案製作筆錄或要求當事人交錢，也不會以行動電話監控行動，更不會以監管帳戶為由要求提匯款或交付金錢、協助辦案收款。

民眾若接到電話提及「涉案」、「司法調查」、「個人資料外洩」、「監管帳戶」等關鍵用語，請務必先撥打165查證，以防受騙。