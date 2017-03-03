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「幫檢察官辦案」 阿嬤被騙當車手

2017-03-03

〔記者陳恩惠、黃捷／台北報導〕詐騙集團盯上曹姓母子，派出65歲葉姓阿嬤當車手，登門要取走200萬元時，被埋伏的警方逮獲，葉阿嬤見到警察，嚇得發抖說，有檢警指她涉入吸金案，指揮她到台北「協助辦案」以洗刷冤情，根本不知自己是車手；警方將她移送，士林地檢署檢察官無法確認她的辯詞真偽，聲請羈押禁見獲准。

阿嬤仍被收押禁見

上月24日，高雄也有詐騙集團騙走67歲羅姓婦人的200萬元後，再以「做好事」為由，利用她去當車手；由於這是第二起「阿嬤車手案」，有別於過去的少年車手扮假檢察官，警方正調查是否為新型態手法。

上月25日，詐騙集團以「假檢警監管帳戶」老哏，騙北市大同區的曹姓母子，曹母擔心已逝丈夫打拚來的房產會被查封，趕緊帶著30歲兒子去提款，銀行察覺曹家數度提領鉅款，因而報警。

先被假檢察官詐騙

大同警分局建成派出所上門勸說，曹姓母子才知被騙，但已損失200萬元，警方請母子假意配合，詐騙集團事後再來電要騙200萬元，經過周旋，本月1日下午葉姓阿嬤現身欲取款，警方當場逮人。

葉阿嬤無前科，落網後供稱不知是在幫詐騙集團收錢。她說，去年底接到苗栗警方和地檢署高姓檢察官電話，指稱她的帳戶捲入違法吸金案，要她拿錢出來監管，但她當安養院看護，丈夫早逝，與兒相依為命，銀行帳戶只有5萬元，對方才作罷，但仍不時來電嚇她「吸金案會被關，要賠很多錢」，害她幾個月來難以入睡，日前對方又來電說「妳配合檢察官辦案，就能洗刷冤情」。

葉阿嬤說，檢察官指示她坐計程車到台北協助辦案，還說2500元車資的收據要留存，可向檢方申請辦案車馬費，她於是依令去指示地點收款，但不知被利用為車手。

警方告知她已涉嫌擔任車手，葉阿嬤趕緊拿出「地檢署公文書」，指著公文書說「但我是配合檢察官辦案啊！」

員警懷疑，可能因年輕車手的招式用老，易被警方盯上，詐騙集團遂改找有年紀的老婦當車手，已展開全面清查。

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  • 葉姓婦人（左）要取走詐款時，被埋伏警方逮捕，嚇得說有檢警指她涉入吸金案，指揮她到台北「協助辦案」以洗刷冤情。（記者陳恩惠翻攝）

    葉姓婦人（左）要取走詐款時，被埋伏警方逮捕，嚇得說有檢警指她涉入吸金案，指揮她到台北「協助辦案」以洗刷冤情。（記者陳恩惠翻攝）

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