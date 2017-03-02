警使撒手鐧 萱萱平安回家
2017-03-02
〔記者姚岳宏／台北報導〕失蹤8天的萱萱，終於平安歸來！萱萱失蹤後，有黑幫背景的31歲男子周煥庭，原要出面說明卻爽約，經本報報導，警方將展開拘提，周男才由父親陪同，前夜帶萱萱現身台北市警局文山一分局萬芳派出所，萱萱安全無恙，警方立即通知父母前來領人，做完筆錄後就讓她回家休息，萱萱透露「心情不好」才離家，周男說，這幾天他們四處遊山玩水，兩人過得似乎頗為愜意。
萱萱透露「心情不好」才離家
警方怕有意外，沒讓萱萱父母見到周男，分開做筆錄，周男「和誘」部分仍依法究辦，萱萱父母在警局，未深究女兒離家未歸原因，感謝警方及各界協助，做完筆錄，即帶女兒回家。
員警私下透露，周男曾涉及「洪門興東會」等暴力犯罪案而入監服刑，身為「大哥級」人物，竟要父親陪同才敢來警局，未免有點「落漆」，也許是父親在場，周男較配合警方偵訊；萱萱則顯得心情低落，不太願意說明過程。
周男表示，上月21日下午，他開車到校門口接萱萱，這段期間除了去餐廳工作，其他時間兩人都在一起；並未如他之前所說，到台北車站就把人放下，彼此沒有聯絡。
周男說，這段期間兩人住在汐止的祖母家，大部分時間都在外趴趴走，行跡遍及九份、基隆等地，他們「吃好吃的，去好玩的地方」，日子過得頗為愜意，且稱雖同住一房，但沒發生性關係；警方曾數次到其祖母家，都沒見到兩人，警方對周男的說法存疑。周男前天答應到警局說明，最後卻放鴿子，連電話也不接；周男前晚接起電話，文山一分局偵查隊長張文峰祭出「今晚不來，明天拿拘票逮人」的撒手鐧，他才帶著萱萱到警局。
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