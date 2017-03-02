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剝皮教父詐1.7億 吐光還虧千萬

2017-03-02

犯448詐欺罪 竟免囚

〔記者楊國文／台北報導〕被視為「剝皮酒店」教父級鼻祖的男子謝旭圳，被控在中國設機房，向台灣男子詐財1億7千萬元，高等法院昨依445個詐欺罪、3個詐欺未遂罪判他8年徒刑，可易科罰金共864萬元定讞，謝被逮後，賠付被害人損失，加上被查扣的帳戶存款，反而倒貼1617萬元，白忙一場，也驗證歹路不可行。

易科罰金864萬定讞

47歲的謝旭圳，98年在北市開設曼哈頓、后宮、鑽石帝國、春天等4家剝皮酒店，在中國僱用女子擔任「叩客秘書」，撥手機騙男客上酒店，再由酒店「愛情騙妞」接手，先騙感情，再編造家人欠債、罹癌、業績壓力、欲贖身，讓酒客掏錢救美，榨乾即拒不見面。

99年檢警破獲起訴86人，認定謝旭圳集團詐騙總金額1億7336萬元，其中有一老闆級被害人被詐騙1103萬元，謝某被裁定以4000萬元交保，但謝棄保潛逃，保釋金沒收。

去年4月13日，謝主動向台北地院投案，接受檢察官建議，拿出7600萬元現金償還178名被害人，獲200萬元交保。台北地院判謝8年徒刑，可易科罰金864萬元，檢察官認為判刑太輕，被認定的犯罪所得過少、賠償總額偏低，因此上訴。

高等法院審理認為，謝男刑責與同案被告相比，無過輕情形，且謝除賠付7600萬元，檢方也查扣謝的帳戶存款7353萬元，被害人均可獲得足額清償，昨駁回上訴定讞。

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  • 被視為「剝皮酒店」教父的謝旭圳，共被判8年徒刑，可易科罰金共864萬元定讞。（記者楊國文攝、資料照）

    被視為「剝皮酒店」教父的謝旭圳，共被判8年徒刑，可易科罰金共864萬元定讞。（記者楊國文攝、資料照）

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