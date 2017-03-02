惡狼借住佛寺 淫3蹺家少女

2017-03-02

〔記者楊國文、余衡／綜合報導〕男子陳建斌被控，8年前借住新北市鶯歌區某佛寺期間，私自帶4名蹺家少女進出寺內修行人宿舍，以教導「性愛技巧」為由，將其中3名少女帶到浴室洗鴛鴦浴性交、另1名少女則被帶回租屋處性交，高等法院昨依觸犯「對未滿14歲女子性交」等罪，判處陳男10年半徒刑、併科罰金9萬元。可上訴。

與少女性交判10年半

判決指出，39歲陳建斌於97年認識4名蹺家國中少女，彼此常外出遊玩，97年7月，陳男將A女帶回桃園租住處，取得同意和她性交。

偷偷將4少女帶進寺

98年3月，陳男到鶯歌某佛寺借住修行人宿舍，卻違反寺內清規，偷偷將4名蹺家國中少女帶進寺內嬉鬧。

同月13日上午，陳建斌開車載4名少女出門兜風，當天下午載4人回寺內，宣稱要梳洗更衣，卻以教導「性愛技巧」為由，連續2天帶其中的B女、C女到浴室洗鴛鴦浴，在未違反其意願下性侵。幾天後，陳男以同樣手法和D女性交。

98年7月，陳男又仲介另4名蹺家的E女、F女、G女、H女到賓館各賣淫一次，從中牟利2萬4千元。陳男被警方查獲，羈押迄今。

審理時，陳建斌否認不法，高等法院認定陳男說詞不實，昨依「對未滿14歲女子性交」、「對14歲以上未滿16歲女子性交」等罪，判處陳男10年半徒刑、併科罰金9萬元。陳男昨聆判後還押，不滿判決結果，質疑「司法不公」。