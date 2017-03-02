《CEO控詐2500萬》讓10富商暈船 飯局妹50萬交保

2017-03-02

娜塔莎︰財物是贈與

〔社會中心／台北報導〕暱稱「娜塔莎」的蕭姓飯局妹，專找已婚富二代及商界高階主管交往，去年底香港金融界CEO「TONY」向媒體控訴，蕭女以母親過世，需用100萬元辦喪葬費為由向他借錢，2年他付出2500萬元，事後才知她不只與他交往，疑向許多人行騙，怒告詐欺；蕭女昨在律師陪同下，首度主動向檢方說明，堅稱「我們是正常交往，財物皆是對方贈與」，訊後諭令以50萬元交保。

TONY提告後，檢警查知，蕭女帳戶有5000多萬元，且在北市有房產。警方追查，蕭女至少曾與10名男子交往，都有金錢往來，其中一人被騙金額超過2500萬元，還發現她光以「父母過世」老梗行騙，就有5人上當。

掰「父母過世」5人上當

此外，蕭女認識不少富商、高社經地位人士，和其中一些人有金錢往來，但檢警偵辦數月，詢問這些往來對象有無受騙上當？他們幾乎都不願出面說明，目前只有TONY指控，檢方昨發出通知書與拘票，蕭女即主動到案，由檢察官偵訊。

在TONY去年指控後隔天，蕭女的素顏照曝光，當時被指化妝前後差很大，比她自稱的27歲，明顯蒼老許多。但蕭女昨到案說明，即使素顏，容貌也清新脫俗，加上身材高￼、臉蛋姣好，相關人士說「是那種男人看一眼，就會注意的女人」，並非化妝前後差很大的那種。

TONY表示，自己與蕭女在一場飯局認識，兩人互有好感進而交往，對方經常跟他說「你有老婆，那我有什麼？」礙於已婚身分，積極彌補心態，每月匯給她50萬元當零用金，而且還鬼迷心竅，向元配提出離婚要求，導致妻女離家。

娜塔莎擁房產5千萬

TONY說，蕭女以各種理由借錢，有次掰說母親過世，需要100萬元喪葬費，後來得知無此事才起疑，另她也自稱從南部北上工作，還要租房，後來透過管道得知，她名下在台北市大安區、中山區精華地段，各有一間房產，價值超過5千萬元，每次出門，全身行頭都超過10萬元。

之後，TONY跟友人跟蹤蕭女，發現她經常大半夜趕往五星級飯店赴約，疑用同樣手法騙其他富商，雙方攤牌，蕭女避不見面，TONY便控告她詐欺。