《CEO控詐2500萬》讓10富商暈船 飯局妹50萬交保
娜塔莎︰財物是贈與
〔社會中心／台北報導〕暱稱「娜塔莎」的蕭姓飯局妹，專找已婚富二代及商界高階主管交往，去年底香港金融界CEO「TONY」向媒體控訴，蕭女以母親過世，需用100萬元辦喪葬費為由向他借錢，2年他付出2500萬元，事後才知她不只與他交往，疑向許多人行騙，怒告詐欺；蕭女昨在律師陪同下，首度主動向檢方說明，堅稱「我們是正常交往，財物皆是對方贈與」，訊後諭令以50萬元交保。
TONY提告後，檢警查知，蕭女帳戶有5000多萬元，且在北市有房產。警方追查，蕭女至少曾與10名男子交往，都有金錢往來，其中一人被騙金額超過2500萬元，還發現她光以「父母過世」老梗行騙，就有5人上當。
掰「父母過世」5人上當
此外，蕭女認識不少富商、高社經地位人士，和其中一些人有金錢往來，但檢警偵辦數月，詢問這些往來對象有無受騙上當？他們幾乎都不願出面說明，目前只有TONY指控，檢方昨發出通知書與拘票，蕭女即主動到案，由檢察官偵訊。
在TONY去年指控後隔天，蕭女的素顏照曝光，當時被指化妝前後差很大，比她自稱的27歲，明顯蒼老許多。但蕭女昨到案說明，即使素顏，容貌也清新脫俗，加上身材高￼、臉蛋姣好，相關人士說「是那種男人看一眼，就會注意的女人」，並非化妝前後差很大的那種。
TONY表示，自己與蕭女在一場飯局認識，兩人互有好感進而交往，對方經常跟他說「你有老婆，那我有什麼？」礙於已婚身分，積極彌補心態，每月匯給她50萬元當零用金，而且還鬼迷心竅，向元配提出離婚要求，導致妻女離家。
娜塔莎擁房產5千萬
TONY說，蕭女以各種理由借錢，有次掰說母親過世，需要100萬元喪葬費，後來得知無此事才起疑，另她也自稱從南部北上工作，還要租房，後來透過管道得知，她名下在台北市大安區、中山區精華地段，各有一間房產，價值超過5千萬元，每次出門，全身行頭都超過10萬元。
之後，TONY跟友人跟蹤蕭女，發現她經常大半夜趕往五星級飯店赴約，疑用同樣手法騙其他富商，雙方攤牌，蕭女避不見面，TONY便控告她詐欺。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 妙齡美眉月薪驚人 上班就是不斷當眾脫衣…
- 金正恩空飄狂野傳單 朴槿惠愛愛「鳳在上」
- 頂尖對決 賴鴻誠信心驟升
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Institutions ink MOU to share 228 records
- 昇陽光電2月營收成長 達能衰退
- 「有台大醫院的峇里島」》國際醫療特許區 澎湖爭取中央支持
- 中信銀信用卡 刷卡金額掉到第三
- 新增3類食品 7/31起履歷全都露
- 熱鬧一個月 台北杜鵑花季起跑
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 恭喜！川普國會演說收視率 超越奧斯卡頒獎典禮
- 假上班領乾薪 法費雍妻也將被訴
- 他是誰? 王柏融登日網熱搜第2名
- 后里、清水、和平農會 總幹事遴選將翻盤
- 據報川普訪英延後 英官方否認
- 友善藝文環境 李賴：縣府還欠交代
- 屏東奪金率最高運動 木球將普及化
- 第一嬌點
- 歐盟課中國厚鋼板反傾銷稅率逾65%
- 4區農會選出理監事 過程平和
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Military personnel test positive for Category 1 drugs
- HBL決戰小巨蛋／誰來破解 南山必殺技
- 救國團舊址 動工整建為停車場
- 社子島標案說明會 里長：不尊重民意
- 天然氣漲近3% 桶裝瓦斯平盤
- 神隆結盟百特 開發抗癌針劑
- 竹市明志書院停車場 16年首次大修
- 高雄鴨隻傳疫情 公園餵鳥最高罰6000元
- 國防戰略定調：防衛固守 重層嚇阻
- 台東環盟北上取經 成立零垃圾教育中心
- 六輕限煤戰 雲林縣府贏了
- 川普變了嗎 還是裝的呢
- 危險老屋重建 產值估2.7兆
- 百貨食尚泰精采 舌尖層次豐富
- 10年以上遊覽車 通過傾斜測試才能上山
- 沉寂15年 糯米糰復古出輯
- 三峽20甲櫻花林 6品種美到5月
- 《中英對照讀新聞》Pope Francis: It is better to be an atheist than hypocritical Catholic 教宗方濟各：當無神論者 好過當虛偽的天主教徒
- 聯邦銀前2月稅前盈餘4.87億
- 安南土壤液化 地基改良灌漿不一
標題：《CEO控詐2500萬》讓10富商暈船 飯局妹50萬交保
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email