大福彩 頭獎連50摃

2017-03-02

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106017期大福彩，頭獎連50摃，累積至下期頭獎2.1億元。昨晚開獎的第106051期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台北市萬華區廣州街171號「錢來來彩券投注站」。