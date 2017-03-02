靠引戰賺錢？報案「賴打」丟了 要店員負責
2017-03-02
疑店員拒聊天不爽
〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子常靠與民眾訴訟賺取和解金，雖然報案頻率不高，但報案內容令警方頭痛，因此稱他為報案達人，昨天凌晨2時許，他到便利超商喝酒，疑似不滿店員不願與他聊天，黃男報案稱塑膠打火機放在外套口袋遭店員偷竊，警方觀看監視器了解經過，無奈說，這起竊案沒有直接證據，會交由檢方決定起訴與否。
30多歲黃男有誣告、傷害、公共危險等前科，沒有穩定工作，平常凌晨就到超商喝酒，把店員當酒店小姐，要店員在一旁陪他聊天，見到美貌女子還會藉故聊天騷擾，但黃男略懂刑法，每次做出逾矩行為都徘徊在法律邊緣。
警方透露，很多警員都叫黃男「報案達人」，是因為他的報案都很「秘雕」，可以說是「引戰」來賺錢，比如黃男會買多罐飲料放在其他座位上霸佔位置，或是拿自己隨身物品放在座位上，若有民眾移動，就與民眾爭執，指稱財物遭到竊占或侵占，再挑釁對方。
黃男會讓自己遭到毆打或辱罵，才會報案對方對他傷害、公然侮辱，沒有跑過法院的民眾，通常做完筆錄後，多數會要求與黃男庭外和解，黃男食髓知味後，濫訟問題越來越嚴重。
警無奈 仍得送辦
昨凌晨2時許，黃男喝酒後與店員聊天，但店員得知黃男是「奧客」，不敢跟他多說話，沒想到不說話也出事，黃男向警方報案超商店員疑似偷走他放在口袋的塑膠打火機。警方到場，店員急著解釋，警方看過監視器也發現，店員的確有經過黃男附近，但沒有直接證據。
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