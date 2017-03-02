1夜偷光1噸蕉 「銷贓」藏自家果園

2017-03-02

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來香蕉價格飆漲，每百公斤動輒破萬元的好行情，引來宵小覬覦，南投縣集集鎮日前就傳出盜蕉事件，1噸約10多萬元的香蕉一夕之間全被搬光，警方調閱監視器畫面，發現28歲許嫌滿載香蕉逃逸後，循線逮人送辦。

集集警方表示，有毒品前科的許嫌，本身是栽種火龍果的農夫，但近來認為香蕉價格太好，才動貪念下手行竊，上月19日趁夜開著自家小貨車，潛入鎮內蕉園倉庫偷香蕉，一夜就將約1噸的香蕉搬空，並漏夜載往自家火龍果園倉庫藏匿，再伺機變賣。

雖許嫌以為在果園「藏蕉」就沒人會發現，但其逃逸過程都被沿路監視器錄下，警方調閱畫面並掌握明確事證後，循線逮捕許嫌，所幸被盜香蕉大多完好，並未有明顯受損。嫌犯供稱盜蕉全是他一人所為，其中是否有同夥參與犯案，警方將再進一步追查。

蕉農被逼半夜巡園

據了解，去年南部香蕉因遭颱風侵襲，產地都還在復種階段，南投集集香蕉因未受颱風影響，加上市場需求量大並持續追貨，價格才水漲船高，上月中每百公斤都有1萬2000元的價格，在量少價揚情況下，產地才頻傳盜蕉，逼得蕉農必須搭帳篷夜宿蕉園或是半夜巡園。