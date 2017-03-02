做愛抵律師費？公益律師 認買春不認白嫖
2017-03-02
前年已向妻坦白
〔記者黃建華／高雄報導〕曾任屏東、高雄地檢署檢察官的律師邵勇維，遭卓姓女子指控「要求發生關係抵律師費」，不過，邵勇維自始至終都否認，強調只是性交易，並向老婆自白出軌，邵妻怒控卓女妨害家庭，卓女因此被法院判刑1年；由於邵勇維有「公益律師」之稱，這起桃色疑雲真相後續發展，備受各界關注。
妻還怒告爆料女
篤信佛教的邵勇維，102年放棄檢察官高薪，到正德慈善基金會擔任愛心律師事務所總執行長，免費接受民眾法律諮詢，博得「公益律師」之稱。翌年1月，因自己開設的律師事務所業務繁忙，辭掉總執行長職務，沒想到離開3個月就陷入桃色風波。
據了解，向週刊爆料的卓姓女子（41歲），在前年向各地律師公會檢舉，指她因涉案向邵勇維諮詢法律問題，邵竟藉機於LINE通訊軟體上對她說「你要我幫你寫答辯狀，順便晚上陪我睡嗎？」「抱抱」、「其實我花錢在你身上耶」等語。
邵勇維電話受訪時指出，他是透過法律諮詢而認識卓女，後因禁不住她的誘惑，多次上摩鐵性交易，甚至接受她媒介與另名女子性交易，相關LINE對話就是在兩人密切交往時留下，但卓女向相關單位檢舉時，卻隱瞞兩人是性交易的事實。
稱想分手才被報復
邵勇維說，前年2月至4月間與卓女性交易8次，共付了2萬8千元，後來他打算斷絕來往，卓女竟串通朋友以假自殺照片詐財，才知道自己惹上麻煩，但卓女卻一再恐嚇，甚至主動傳發告訴狀等給他，還威脅要向媒體爆料，甚至檢舉他違反律師倫理規範。至此他知道紙包不住火，只好向妻子坦承犯了大錯，妻子知道後很生氣，堅持告卓女妨害家庭，並在去年底被高雄地院判刑1年。
如今桃色風波被掀開，邵勇維很坦然也很豁達面對，這是他個人私德犯的錯誤，司法與社會自有公斷，希望事情能就此告一段落。
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