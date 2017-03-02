警被偷走私房錢 苦瞞太座低調抓賊
2017-03-02
賊闖空門偷走5萬
〔記者王駿杰／新竹報導〕所謂「私房錢」就是絕對不能讓另一半知道的錢，萬一失竊了，怎麼辦？如果失主是警察，又該怎麼辦？
63歲陳姓男子在新竹地區犯下多起竊盜案被法院通緝，日前被警方逮捕；辦案刑警想起，多年前自己住家也遭陳男闖入，2天後才發現藏在抽屜內的5萬元私房錢不翼而飛，那種既憤怒又怕老婆發現的感覺，讓他畢生難忘。
警難忘氣急攻心
這名刑警回憶，位於新竹縣的住處多年前遭陳男闖入，他下班回家，起初沒發現異樣，2天後才驚覺書桌抽屜遭翻動，四處遍尋不著他僅存的5萬元私房錢，憤怒之餘又怕老婆得知他藏私房錢，不敢聲張，只好忍痛、低調查案，最後逮到陳男，但陳男的年邁老母不斷求情，刑警不忍法辦他，雙方才達成和解。
警方調查，陳男早年常在新竹縣四處闖空門、撬車窗行竊或任意抱走民眾飼養的雞、鴨，連耕田老農民放在路邊的便當也無法倖免，看了就拿，拿了就跑，讓當地居民氣得牙癢癢。
陳男在太歲頭上動土，闖入警察家行竊被逮，靠著老母求情才免去牢獄之災，但他仍不知悔改，去年10月起改搭公車，從新竹縣轉往20公里外的新竹市偷竊，持油壓剪破壞早餐店鐵窗，竊走櫃台收銀機內2千元，又到燒烤店偷走8瓶洋酒、2瓶紅酒，最後被法院通緝逃亡至花蓮，日前被警方逮捕，解送歸案。
警方清查，去年下半年至落網，陳男在新竹市區就犯下10多件竊盜案，他坦承犯行，唯有對燒烤店一案辯稱，店家失竊的酒他沒帶走，僅搬運至店門口，但警方不採信。
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