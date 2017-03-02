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怪手拆屋滾落3樓 駕駛跳車撞頭不治

2017-03-02

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市民權西路一處連棟舊公寓，執行拆屋改建工程，昨拆除3樓舊舍時，突然轟的一聲，怪手連人帶車，摔落一樓工程廢料中，31歲劉姓工人跳車逃生，意外撞上石堆，頭部遭重擊，傷重不治。

檢警籲令停工，等候北市勞動檢查處調查，工地負責人是劉姓工人的父親，劉父接受詢問，初步調查尚未涉及業務過失致死罪責。

檢警勘驗現場，發現挖土機雖側翻由高處摔落，不過車體絲毫未損，特別是駕駛座車體側邊僅有撞擊凹陷，連擋風玻璃皆未破碎，研判如果劉男在挖土機傾倒之際，繫好安全帶，在車體保護下一同墜落，而非自行跳車逃生，也許不致身亡。

目擊的潘姓臨時工指出，昨天上午他和劉某一起在3樓搬運工程廢料，由劉某駕著怪手將拆除的屋瓦碎石，一批批丟下一樓石堆中，他在旁對著碎石瓦礫澆水，減低沙塵飛揚；靠近午休前，疑因挖掘的石堆過重，導致車體重心不穩，且車體太靠近樓層邊緣，轟的一聲，連人帶車摔下樓。

救護人員發現劉姓工人由工地高處摔落，頭部流血躺在建築廢棄物中，由於工地佈滿石堆瓦礫，救護車無法進入，救護員費了一番工夫，才將劉男抬出送醫，急救至中午12時餘不治。

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  • 劉姓工人駕駛怪手施工時，疑因重心不穩，連人帶車意外摔下樓，傷重不治。（記者陳恩惠翻攝）

    劉姓工人駕駛怪手施工時，疑因重心不穩，連人帶車意外摔下樓，傷重不治。（記者陳恩惠翻攝）

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