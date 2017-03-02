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涉詐領經費？勞動部科長被約談

2017-03-02

〔記者錢利忠、黃邦平／台北報導〕勞動部職業安全衛生署北區職安中心曾姓女科長，被檢舉涉利用承辦講習機會，以不實發票向勞動部詐領餐費、講師費及交通費，不法金額約3萬多元；台北地檢署昨會同廉政署搜索曾女的辦公處所，並約談曾女及8名證人，全案朝公務員利用職務詐取財物罪方向偵辦。

檢廉獲報，105年6月至8月間，承辦勞動部相關講習的曾女，涉利用不實發票核銷、詐領公款，名目包括餐費、講師費及交通費等；檢廉昨已查扣相關發票及單據，金額約3萬多元；據悉，此案疑內部人寫信至首長信箱檢舉才曝光。

為釐清此案是曾女便宜行事，或有其他共犯涉及詐領公款，檢廉昨根據曾女所核銷的發票，以證人身分約談8名疑似提供發票者說明，目前僅曾女被列為被告。

職安署長鄒子廉說，初步了解，是去年舉辦危險品安全宣導活動的採購核銷案，去年有關單位就曾要求調閱資料，會尊重偵辦、靜候調查結果。

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