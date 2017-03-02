離職警扮真警 騙走公司副總300萬

2017-03-02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某化學公司柯姓副總，委託男子古金生處理廢溶液，古男竟找來離職刑警薛國中，與綽號「阿兄」（未到案）的友人，由兩人假扮警察，還穿上刑警背心，將古男上銬帶到柯男面前，稱古男未依法處理廢棄物被逮，古男再誆騙柯男拿錢疏通，成功得手300萬元，桃園地院昨依共同冒用公務員名義詐欺取財罪、未遂罪，判薛男2年徒刑，古男另案偵辦。

46歲男子薛國中曾任職桃園市平鎮警分局、高雄市鳳山警分局，102年4月離職。

判決指出，某化學公司柯姓男副總，去年2、3月間委託古男代為處理一批廢溶液，古男缺錢花用動起歪腦筋，通知薛國中從南部北返，由薛男與綽號「阿兄」的男子，分別假扮偵查佐及小隊長，為求逼真，薛男還用上昔日留存的兩件刑警背心，將古男上銬帶到柯男面前。

判決指出，古男向柯男誆稱，處理廢棄物被警察抓了，需拿錢「處理」，3人一搭一唱索討500萬元，最後談妥以400萬元處理，古男還假意願意分攤100萬元處理費，順利從柯男手中詐得300萬元。

沒多久古男重施故技，誆稱有2個議員要打點，再向柯男索討260萬元「處理費」，柯男不堪負荷且懷疑被騙，報警釣出取款的薛男，經埋伏員警逮捕送辦。