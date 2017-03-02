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簽賭欠債被捅肛？刺傷屁股啦

2017-03-02

〔記者王冠仁／台北報導〕17歲荀姓中輟生沉迷網路簽賭，積欠李姓組頭4萬多元，荀少遭設局，一現身北市廈門街，就被埋伏的李姓組頭等6男1女押走。混亂中荀少被人拿刀刺傷臀部，警方昨接獲他父親報案，將李及其女友約談到案，正追查其餘施暴者下落，並追究傷害、妨害自由與賭博等罪責。

有媒體報導荀少被人拿刀「捅肛命危」，警方否認；荀少則告訴警方，當天只有臀部被刺，事後覺得疼痛，伸手一摸才發現流血，並沒被「捅肛」。

警方調查，荀少原就讀北市某私立高中，因沉迷網路簽賭許久沒到校；他數月前透過17歲李姓組頭、陳姓友人等人介紹，加入「博金」系列簽賭網站，下注國外職棒賽事。未料一輸再輸，李不讓他下注並討債，他無力還錢避不見面。

上月4日晚上10點多，李找來荀少的陳姓好友將他約出，荀少在廈門街附近郵局現身，被埋伏的李少、李少女友、陳少等6男1女，強行拖到百公尺外的廈門街、汀州路口，要將他押上車。

荀少抵抗中被人拿折疊刀刺傷臀部，還被拿安全帽砸頭、拳打腳踢，李派人馬逞兇後鳥獸散。荀搭計程車返回永和住家，發現臀部流血且肢體、頭部受傷，家人將他送醫。荀少在加護病房躺了兩天，上月22日才出院。

警方策動李與他的女友到案。警方指出，荀少並非第一次被討債，去年11月，他到廈門街找女友，途中被李的兩名小弟發現，一路追趕，嚇得跑進超商廁所躲避並報警。警方前往逮到兩名小弟，他們聲稱是幫綽號「李小威」的人討債，兩名小弟被依妨害自由罪嫌送辦。

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  • 李姓組頭設局堵荀姓中輟生，混亂中荀少被人拿刀刺傷臀部。（記者王冠仁翻攝）4

    李姓組頭設局堵荀姓中輟生，混亂中荀少被人拿刀刺傷臀部。（記者王冠仁翻攝）4

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