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花蓮霸王餐情侶 被直擊還大打出手

2017-03-02

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮王姓、吳姓情侶遭人上網貼文指控多次到餐廳吃霸王餐，前晚有網友PO出兩人在美式餐廳現身，兩名女網友聞訊趕到現場開直播，雙方一言不合大打出手，都被帶回警局，開直播的女網友說：「看不過他們利用人的善念到處白吃白喝，理應受到法律制裁。」

昨低調付清賒帳

警方指出，兩人用餐完畢，沒當場付錢，與拿手機直播的網友起衝突，最後雙方和解，至於755元餐費，店家不願追討。兩人離開警局遭民眾譏說：「好手好腳為何不工作？」小情侶昨晚低調把這筆餐費付清，並堅稱是真的忘記帶錢。

這對23歲情侶多次遭指控，到餐廳一直吃到打烊前，等店家要求結帳，慣用「沒帶皮包」、「可質押證件」，或託辭「朋友隔天會來付」，不少店家被賴帳。

堅稱是忘了帶錢

有業者將畫面PO網提醒同業，兩人居然要求刪文，威脅提告，引發網友負評「人不要臉天下無敵」、「利用人的善念行騙真可惡」，網友在路上遇到兩人就PO網，小情侶行蹤因而全都錄。

網友：欠錢3年不還

前晚有網友在「花蓮同鄉會」PO出兩人行蹤，指在美式餐廳現身，兩名女網友到現場開直播，雙方一言不合，在店家門口大打出手。

10多名網友看到直播，也跑到警局關心，林姓網友說，這對情侶很誇張，欠錢3年不還，還有錢養狗、買車娛樂，常到店家白吃白喝，被踢爆就要脅要告人。

警方呼籲民眾若有違法行徑，要請警方處理，切忌私刑、私鬥，以免觸法；若有店家曾被小情侶吃霸王餐，也可到派出所報案。

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  • 花蓮王姓、吳姓情侶吃霸王餐，前晚被網友直擊PO網，雙方大打出手。（記者王錦義翻攝）

    花蓮王姓、吳姓情侶吃霸王餐，前晚被網友直擊PO網，雙方大打出手。（記者王錦義翻攝）

  • 花蓮王姓、吳姓情侶與網友大打出手，雙雙被帶回警局。（記者王錦義翻攝）

    花蓮王姓、吳姓情侶與網友大打出手，雙雙被帶回警局。（記者王錦義翻攝）

  • 花蓮王姓、吳姓情屢被債主發文踢爆吃霸王餐。（記者王錦義翻攝）

    花蓮王姓、吳姓情屢被債主發文踢爆吃霸王餐。（記者王錦義翻攝）

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標題：花蓮霸王餐情侶 被直擊還大打出手


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