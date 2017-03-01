| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

「放假都說去打工」女兒失蹤才知她說謊

2017-03-01

〔記者姚岳宏／台北報導〕女高中生萱萱失蹤8天，這幾天父母憂心到茶飯不思，擔心女兒會出意外，萱萱的母親說，女兒平日乖巧，最晚9點都會回家，又有愛心，人失蹤前沒察覺異狀，不過人失蹤後，她卻在找人過程中，意外發現「其實早有蹊蹺」，只是之前沒注意到，自責「真的太不關心女兒了！」

突買名牌 也當打工賺的

萱萱母親說，女兒不見後，想起這一陣子她休假都說「要去補習班打工」，第一時間就去找班主任詢問狀況，班主任卻說：「從1月12日後，就沒來了」，她一聽就頭皮發麻，回想這一個多月，她每週放假都說要去打工，「人去哪了？」

另據了解，萱萱都由爸爸幫她儲值悠遊卡，坐車、在校買東西都可以用，沒再領其他零用錢，但不久前，萱萱拿了1雙4000元的名牌運動鞋回家，她問女兒「怎麼有錢買？」萱萱回說「打工賺來的」，萱萱母親以為真是如此，沒再細問。

母自責 太不關心女兒了

她事後回想，女兒打工一天也賺不到500元，1個星期頂多去1到2天，怎麼可能賺這麼多錢？直說自己粗心大意。

另有同學透露，有人曾跟他們兩人出去過，周男出手大方，吃飯買東西都由他買單，這一個星期多來，他還接送萱萱上、放學，不少同學都在校門口見過周男。

萱萱母親說，她現在也不想這麼多，什麼事情都可商量，只求女兒能快點平安回家！

廣告
  • 萱萱很有愛心，還在臉書宣導「領養代替購買」。 （取自臉書，記者姚岳宏翻攝）

    萱萱很有愛心，還在臉書宣導「領養代替購買」。 （取自臉書，記者姚岳宏翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 女高中生 放假都說去打工 黑幫大哥
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：「放假都說去打工」女兒失蹤才知她說謊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.