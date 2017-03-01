「放假都說去打工」女兒失蹤才知她說謊
2017-03-01
〔記者姚岳宏／台北報導〕女高中生萱萱失蹤8天，這幾天父母憂心到茶飯不思，擔心女兒會出意外，萱萱的母親說，女兒平日乖巧，最晚9點都會回家，又有愛心，人失蹤前沒察覺異狀，不過人失蹤後，她卻在找人過程中，意外發現「其實早有蹊蹺」，只是之前沒注意到，自責「真的太不關心女兒了！」
突買名牌 也當打工賺的
萱萱母親說，女兒不見後，想起這一陣子她休假都說「要去補習班打工」，第一時間就去找班主任詢問狀況，班主任卻說：「從1月12日後，就沒來了」，她一聽就頭皮發麻，回想這一個多月，她每週放假都說要去打工，「人去哪了？」
另據了解，萱萱都由爸爸幫她儲值悠遊卡，坐車、在校買東西都可以用，沒再領其他零用錢，但不久前，萱萱拿了1雙4000元的名牌運動鞋回家，她問女兒「怎麼有錢買？」萱萱回說「打工賺來的」，萱萱母親以為真是如此，沒再細問。
母自責 太不關心女兒了
她事後回想，女兒打工一天也賺不到500元，1個星期頂多去1到2天，怎麼可能賺這麼多錢？直說自己粗心大意。
另有同學透露，有人曾跟他們兩人出去過，周男出手大方，吃飯買東西都由他買單，這一個星期多來，他還接送萱萱上、放學，不少同學都在校門口見過周男。
萱萱母親說，她現在也不想這麼多，什麼事情都可商量，只求女兒能快點平安回家！
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