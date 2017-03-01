這個黑幫大哥 曾因暴力討債被關

2017-03-01

〔記者姚岳宏／台北報導〕被警方懷疑載走萱萱的31歲男子周煥庭，6年前架設網站部落格，吸收未成年學生加入，對外自稱洪門「興東會」大哥，率幫眾暴力討債、工程圍事，還教唆暴力毆打，曾被台北市刑大逮捕送辦。

對外自稱洪門「興東會」大哥

警方指出，周男綽號「小三」，曾加入北市內湖區「洪門興東會」，因該幫另名王姓大哥與人口角，周竟率30多人持槍械、球棒到忠孝東路延吉街口「THE FACE」夜店，強押被害人至內湖「碧山巖」山區毆打，造成被害人重傷。

周男還為手下成員處理感情糾紛，為替手下教訓前女友及新歡，召來40多人前往被害女子新北市三重住家樓下，未見到人，竟動手將住家鐵門撬壞、潑漆，還在鎖孔灌強力膠後才離去。

警方調查，當時周煥庭用部落格吸收少年加入，以暴力討債、工程圍事等為主要經濟來源，曾被少年警察隊依組織、妨害自由、恐嚇取財、傷害、毀損等罪嫌移送士林地檢署偵辦，周男還一度棄保潛逃，後來落網入監。