載走女高中生 黑幫大哥也失聯

2017-03-01

女兒失蹤8天 父母五內如焚

〔記者姚岳宏／台北報導〕17歲的台北市景文高中李姓女學生「萱萱」，上月21日失蹤至今超過8天，猶如人間蒸發，當時疑似到景文高中載走萱萱，互推責任的31歲男子周煥庭及15歲鄭姓少年，原本昨要到警局說明，卻臨時「放鴿子」，手機再也不接，同樣也搞失蹤，尤其涉案周男曾自稱黑幫大哥，讓萱萱失蹤事件愈來愈不尋常。

警方認為周、鄭是萱萱失蹤的關鍵人士，正全力尋找兩人出面說明，由於人命關天，警方表示，如再傳不到，將聲請拘票強制逮人。

兩男答應出面說明 放警鴿子

警方調查，2月21日當天下午，萱萱放學後，約5時20分，有輛黑色轎車到景文高中校門口載走她，隨即消失無蹤，5時40分左右，李父打手機給萱萱，問她「在幹嘛，什麼時候回家」，萱萱回說「現在要去七張捷運站」，這是萱萱最後一通跟外界聯絡的電話，其後手機就關機，再也沒開機。

「大哥」曾稱 受少年所託載人

萱萱的父母等不到女兒回來，手機也打不通，擔心出意外，當晚11時許到住家附近的新莊分局林口分駐所報案失蹤，隔兩天還不見女兒回家，2月24日晚間又報案女兒遭「和誘」。

由於案發地疑在景文高中校門口，林口所單一窗口傳由北市文山一分局偵查隊及木柵派出所偵辦。

少年反駁 「大哥」早就想卸責

據了解，萱萱失蹤兩天後，李母曾透過管道拿到男子周煥庭的電話號碼，打給周男，周卻說是鄭姓少年要他去載人，還把鄭的手機號碼留給李母，李母打去時，鄭卻說自己只是15歲國中生，「怎麼可能要求周去載人」，否認有此事，不過他透露，周男曾經教他如有人問，「要說是自己（指鄭少）叫他（周男）去載的。」

警將拘提兩男到案說明

周男住在新北市汐止區，警方2月25日下午通報當地社后派出所，派員前往查看，周男的祖母說他住在這裡，但常外出，當時人不在家。

警方2月26日透過電話聯繫上周男，周男跟警方說，他把萱萱放在台北車站後，就沒與萱萱聯絡，警方覺得說詞不合理，且周男與鄭少兩人說法自相矛盾，目前兩人行蹤成謎，警方表示，如再傳不到兩人，將強制逮人。

同學透露 「大哥」常接送少女

不過有萱萱同學透露，這一、兩個星期常看到周男接萱萱上、放學，雖然2月21日當天沒看到人，但2月20日卻在學校後門看到周男，當時他車窗未關，好奇看了一下長相，由於對方年紀稍長，因此有點印象。