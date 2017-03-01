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自摳胸口見血 大鬧警局說被砍

2017-03-01

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市20歲李男日前出車禍，對方卻肇逃，他心有不甘，昨晚徒手將自己抓傷，走到派出所向警稱「我被砍啦！」警方問對方衣著、長相，只好承認「我是自導自演」坦言「只是想要嫁禍給之前撞我的傢伙」，警方將他依誣告罪函送法辦。

警方調查，就讀新北市某私立大學李男，平時在餐廳打工，他原本稱，他將機車停在永和區水源街，有不明人士拿刀向他揮擊，還嗆「你不准跟你女朋友在一起」，後警方再問那位不明人士，確切衣著、長相，李某答不出，警方又說要調閱監視器，他一聽覺得心虛，只好承認「我是自導自演」。

警方調閱監視器，發現李男確實在2月27日晚間6時許，將機車停在水源街，他徒手猛摳自己的胸口，一直摳到流血。警方說，現場找到1把水果刀，但僅有李男的指紋，並沒有血跡，李則稱刀是撿到的。李的傷口僅3公分，雖然衣服的血跡很長一條，但傷口非常淺。

李向警方表示，之前發生車禍，對方卻肇逃，想藉此嫁禍給對方，警方又再追問車禍過程、該車車號、發生日期等，李又答不出，警方氣得說，「你到底還有什麼是知道的？」他才改口說，女友搬去桃園，跟她吵架心情不好，才這麼做，說詞不斷反覆。訊後，依向公務人員誣告罪將他函送法辦。

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  • 李姓男子徒手猛摳胸口到流血在衣服上留下血跡，竟到派出所說被砍，過程都被監視器錄下。（記者徐聖倫翻攝）

    李姓男子徒手猛摳胸口到流血在衣服上留下血跡，竟到派出所說被砍，過程都被監視器錄下。（記者徐聖倫翻攝）

  • 李姓男子徒手猛摳胸口到流血在衣服上留下血跡，竟到派出所說被砍，過程都被監視器錄下。（記者徐聖倫翻攝）

    李姓男子徒手猛摳胸口到流血在衣服上留下血跡，竟到派出所說被砍，過程都被監視器錄下。（記者徐聖倫翻攝）

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