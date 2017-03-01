2017-03-01

刑法38條訂定「過苛條款」，主要是讓法官依犯罪情節衡量，避免過苛沒收。

犯罪「所得」或「所用」之物，得沒收之，若不能沒收或不宜執行沒收，要追徵價額。但如果沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之。

像本案，犯罪所得白米已被吃掉，因此無法沒收，要追徵價額，但因價值不高，且考量受宣告人生活條件，因此不追徵。

律師李慶峰指出，「過苛條款」104年12月30日才公布，是非常新的條文。由於法官沒收或追徵的財物，都將繳回國庫，被害人若能證明所失財物，為被告犯罪所得，可向法院聲請「發還」，減輕損失。

（記者吳政峰）