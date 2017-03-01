過苛條款 拾荒老人偷米免還

2017-03-01

〔記者吳政峰、黃捷／台北報導〕台北市林姓拾荒老人，偷走楊男掛在機車上的白米4小包與飲料12罐，楊男氣得上網緝凶，警方逮到林男，他說已把東西吃掉，警方依竊盜罪嫌送辦，士林地院判林男拘役30日，但考量他月入500元，贓物總價220元，價值低微，遂依刑法「過苛條款」，宣告不須追徵犯罪所得。換句話說，被害人無法取回遭竊物品等值的現金，若要取回，只能打民事官司。

判拘30日 得易科罰金3萬

去年6月15日近午時分，林男騎著裝有菜籃的淑女車，經過北投某超市，見楊男機車腳踏板上方的置物掛鉤，掛有分裝的白米4小包與飲料12罐，竊取後離去。

楊男10分鐘後返回機車停放處，發現食物不翼而飛，氣得上網緝凶，警方網路巡查看到PO文，調閱監視器找到林男。

警詢時，林男辯稱，以為機車上的東西是沒人要的，才會拿走，但已將白米及飲料吃掉了。

楊男得知林男清寒，不願提告，但竊盜屬公訴罪，警方仍移送士林地檢署偵辦。

到了士檢，林男指控遭員警威脅「不講就把你關起來」，逼供下才承認，又稱自己是拾荒老人，絕地求生，以為那些東西是沒人的才撿，沒有竊盜之意。

法官勘驗監視器，確認林男行竊，且白米與飲料掛在機車上，非無主物，拾荒為生的林男，應可辨明不得任意撿拾他人所有物，卻擅自拿走吃光，犯意明確，判拘役30日，得易科罰金3萬元。

但法官查出，林男與妻子同居，拾荒為生，每月僅賺取約500元，家境清寒，審酌失主楊男不願追究，且贓物總價僅220元，價值低微，遂依刑法38-2條2項，即俗稱的「過苛條款」，宣告無追徵之必要。