2/28 大樂透頭獎連5摃
2017-03-01
〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000021期大樂透，頭獎連5摃，累積到下期頭獎金額1.15億元。昨晚開獎的第106000050期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落高雄市左營區華夏路514號「宏準彩券行」。
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