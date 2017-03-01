2/28 大樂透頭獎連5摃

2017-03-01

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第106000021期大樂透，頭獎連5摃，累積到下期頭獎金額1.15億元。昨晚開獎的第106000050期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落高雄市左營區華夏路514號「宏準彩券行」。