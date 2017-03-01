毒品變星形糖 童年回憶崩毀

2017-03-01

〔記者余衡／新北報導〕還記得小時候雜貨店裡賣的星形糖果嗎？現在竟然出現外觀幾乎一模一樣的毒品！

新北市土城警分局土城派出所員警日前騎機車巡邏，行經轄內水源街一家早餐店前，與正在用餐的22歲郭姓男子對眼相看，員警發現郭男眼神鬼祟，而且還想立即起身離開，員警上前將他攔下盤查，發現他背包中裝滿各式毒品，其中還有外觀酷似星形糖果的嗎啡錠。

警方逐一清點，發現郭男背包內不但有2包星形嗎啡錠，還持有5小包安非他命、3小包K他命、近30顆一粒眠及2包毒咖啡包等，毒品種類琳琅滿目，令人咋舌，並查出他因詐欺案被新北地檢署通緝。

郭男警訊時坦承自己施用毒品，但大部分是朋友寄放，全案訊後先依詐欺通緝解送歸案，並依毒品罪移送法辦，由於郭男還隨身攜帶電子秤，警方將再釐清他是否涉嫌販毒。