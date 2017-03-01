14人爬黑山 3人困南一段

2017-03-01

〔記者蘇福男／高雄報導〕桃園一支14人的登山隊「爬黑山」，攀登南橫山區「南一段」，卻有1人胃出血，和其他2人目前受困在海拔3200公尺高山區，空勤直升機昨上山馳援，但天候不佳、無功而返，改以人員步行上山搜救，預計最快明天才能抵達。

出動直升機徒勞

昨天中午，高市消防局接獲台中市消防局轉報，指14人登山隊2月24日自高市桃源區進涇橋入山，預計以6天時間攀爬南橫「南一段」，但一名64歲劉姓團員出現胃痛，研判為胃出血待援。

目前有2名登山隊成員陪同在海拔約3200公尺的三叉峰下營地待援，其餘11人則繼續往石山林道前進。

高市消防局據報，立即通報空勤總隊直升機趕往搜救，但因天候狀況不佳受阻，下午4時，高市消防局改由6名搜救人員從石山林道前往救援，不過因受困地點位於台東縣境，搜救人員最快明天才能抵達。

搜救人員透露，南一段自八八風災後就禁止入山，此次登山客爬黑山受困，自知理虧，因此求援時對登山細節含糊其辭，讓搜救人員十分困擾。