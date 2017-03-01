人妻大戰小王4回合 求去挨揍 求救老公

2017-03-01

〔記者陳慰慈／新北報導〕偷吃下場慘！家住中部的李姓人妻透過交友軟體認識新北市周姓男子，李女瞞著丈夫4度北上會情郎，後來李女憂心姦情曝光，提議分手，周男竟傳送李女清涼照恫嚇，兩人協議「分手砲」，完事後，李女卻遭周男痛扁，李女打電話向丈夫求助，全案曝光。新北地檢署日前依涉相姦、恐嚇、傷害等罪起訴周男，因李夫對妻子撤告，李女則獲不起訴。

小王威脅PO不雅照

起訴指出，24歲的周男與李女透過交友軟體「BeeTalk」結識，去年3月至8月間，李女以「到台北找朋友」為由，向丈夫告假，實際上卻是與周男幽會。兩人在周男住處嘿咻了4次，李女覺得愧對丈夫，去年8月29日決意與周男分手。周男憤而將李女僅著內衣褲照片用臉書私訊給她，恫稱：「這些分享給大家配上妳的自傳可以吧」、「我要妳紅」、「妳好友我一樣會告知各位妳的英勇事蹟」、「體液衛生紙夠不夠麻煩」、「上床影片算不算證據」等語。

逼分手砲又反悔動粗

李女嚇得與周男約見面談判，兩人協議打完「分手砲」後就結束這段畸戀，不料完事後，周男對李女「求去」仍憤恨難平，竟毆打李女，造成李女左眼受傷瘀青，李女痛得打電話向丈夫求助，自曝偷腥，李夫連忙北上陪妻報警。

開庭時，周男辯稱李女是到他家玩，並未留宿過夜，否認兩人嘿休，但檢方調閱李女手機通聯紀錄，確認李女曾在周男家過夜，加上臉書恐嚇訊息證據，因此不採信周男供詞，將他起訴。