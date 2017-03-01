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手掌被壓車輪下 堆高機抬公車搶救

2017-03-01

〔記者歐素美／台中報導〕昨天下午兩點多，印尼籍女子安妮騎腳踏車行經台中市東勢區東蘭路，不料與豐原客運發生擦撞，安妮的左手掌被壓在公車輪下，附近居民也開來兩輛堆高機協助抬起車體，將受困的安妮救出，東勢消防分隊趕到後協助送醫，所幸安妮只是左手撕裂傷，無大礙。

警方調查，昨天下午兩點多，豐原客運潘姓司機（四十九歲）駕駛二○八路公車由東勢往卓蘭方向開，行經東勢區東蘭路時，安妮（廿九歲）原本騎自行車在公車的右前方，卻突然左轉，公車煞車不及擦撞，安妮左手掌被壓在公車右後輪底下，動彈不得。

不少熱心民眾發現安妮神情痛苦，若移動公車又怕造成二度傷害，附近民眾趕緊開來兩輛堆高機，協助將公車車體略微抬高，將安妮救出。東勢消防分隊獲報，派員趕往現場，消防人員用夾板固定安妮的左手，並將她送往豐原醫院治療。豐原醫院表示，安妮左手前臂及手肘撕裂傷，經縫合後，家屬已將她轉往住家附近的醫院就近照顧。

車禍當時，公車上有十餘名乘客，豐客趕緊調派另一輛公車到場接駁；至於詳細車禍原因，警方表示，還有待車禍鑑定委員會進一步調查鑑定。

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  • 印尼女安妮騎自行車與客運車擦撞，手掌被壓在公車的右後輪下方。（記者歐素美翻攝）

    印尼女安妮騎自行車與客運車擦撞，手掌被壓在公車的右後輪下方。（記者歐素美翻攝）

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