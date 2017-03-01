買雞蛋闖鐵道 自強號撞死高職女

2017-03-01

〔記者陳賢義、甘芝萁／綜合報導〕昨天上午，就讀高職一年級的賴姓女學生從台東縣關山鎮家中外出買雞蛋，返家時疑抄近路穿越鐵道，未注意平交道柵欄已放下，慘遭自強號列車撞死，家屬聞訊悲慟不已，確切事故原因仍待檢警調查。

除了這起事故，昨天下午，高雄又發生另一起路人跨越平交道遭普悠瑪列車撞擊、當場死亡的意外，適逢二二八假期收假日，這兩起事故共影響約七千六百多人的行程。

昨日上午約十點半，台東縣關山鎮台塑德高加油站附近傳出有人路倒，關山警分局關山派出所派員前往查看，赫見是一名少女遭火車撞擊，頭顱破裂、倒臥在德高頂庄平交道旁約五十公尺處鐵軌旁，已無生命跡象，離撞擊點約一百多公尺。

經警方派員前往處理，賴姓女學生家人聽到鄰居提及有少女被火車撞倒，擔心是外出買雞蛋的賴女發生不幸，也焦急趕往現場，結果發現死者穿著、現場遺留物品與賴女吻合，當場放聲痛哭。

賴女就讀的學校表示，賴女排行老么，在校表現優異，擔任副班長，個性十分開朗，校方會全力協助家屬善後。

撞到少女的是花蓮發車、開往高雄新左營的三○八列次自強號列車，全案交由鐵路警察釐清肇事經過，關山警方則在協助家屬指認後，透過地方里長轉介相關單位協助。

這起事故造成火車班次行駛中斷逾一個半小時，直到中午十二點十一分才恢復通行，計有十五列次共一千八百多人受影響。

早上事故才剛處理完，下午三點三十六分，又發生路人穿越平交道遭火車撞死意外。台鐵指出，當時一三六列次普悠瑪自強號行經高雄到新左營間西線，一名路人跨越平交道被撞死，經警方蒐證處理後於下午四點十九分放行，恢復雙線行車，影響十三列次約五千八百廿人。