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剛圓民宿夢 女主人竟回不來了

2017-03-01

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭琦華獅子會會員王素蓉開心與獅友到泰國旅遊五天，不料到泰國的第二天就發生溺水意外，友人感嘆，王婦可稱得上是「台灣阿信」，從小扛起家計，才剛開民宿圓夢就發生憾事。

友人說，王婦從小家境不是很好，所以國中畢業後就出外工作，賣衣服、兼差支持家計，辛苦持家，後來又到羅東當大廈管理員，認真的態度將管理工作打點得有條不紊，深受大家肯定，簡直就是「台灣阿信」。

王素蓉辛苦存錢，除了扶養孩子長大成人，也一點一滴累積自己夢想基金，去年在三星鄉安農溪畔終於開了一家合法民宿，現在是經營童裝店和民宿的成功企業家，她在民宿門外親種在地最知名的三星蔥，深具地方特色，但長得挺拔的青蔥，現在卻已經等不到女主人回來摘採。

王婦丈夫紅著眼眶說，因為自己牙痛，所以沒有一起出國，廿七日早上聽到消息後，難以置信，大兒子和女兒已趕往泰國處理。王婦小女兒昨天泣不成聲說，哥哥他們已經看到監視器畫面，現在大家也都在尋求各方協助，希望可以趕快釐清媽媽發生什麼事情。

琦華獅子會清一色都是女性會員，台灣駐希臘代表郭時南的妻子、前宜蘭縣議員余美雪也曾是會員之一，民國八十年成立至今，初期由前議長張建榮輔導，但是張建榮後來淡出會務。

長期以來獅子會捐助許多藝文活動、特殊兒童教育、家扶中心等等，以社會服務為會務核心，這次泰國五日行是琦華獅子會的國外自強活動。

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  • 王婦去年在三星鄉剛開的民宿，門口還種有三星蔥。（記者簡惠茹攝）

    王婦去年在三星鄉剛開的民宿，門口還種有三星蔥。（記者簡惠茹攝）

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