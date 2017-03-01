台灣阿信遊泰 拍照跌泳池溺死
〔記者甘芝萁、簡惠茹、呂伊萱／綜合報導〕五十六歲的宜蘭民宿老闆娘王素蓉與獅子會友赴泰國旅遊，前天在Golden Sea Pattaya Hotel （芭達雅黃金海酒店）泳池畔拿新手機獨自拍照，卻不幸墜入泳池內溺死，消息傳回台灣，家人傷心欲絕，友人更不敢相信，直呼「自幼吃苦、白手起家的台灣阿信怎麼會發生這種不幸？」
死因待查 家屬抵泰
交通部觀光局表示，目前泰國警方正在調查死因，王婦是參加東森旅行社所舉辦的宜蘭縣琦華獅子會泰國行五日遊，旅行社、我駐泰台北經濟文化辦事處都已派員協助處理，王婦家屬也已抵泰處理善後事宜。
東森旅行社表示，發生事故的旅行團為二月廿六日到三月二日泰國芭達雅五天包團行程，全團含領隊共計廿一人，不幸往生的王婦是宜蘭縣琦華獅子會成員。
東森旅行社表示，二月廿七日上午七點多，王婦於飯店用完早餐後，偕同另兩名同行旅客前往飯店游泳池，約莫七點十分，有人發現王婦溺水，飯店人員緊急送往附近醫院（PTY CITY HOSPlTAL）急救，搶救至廿八日凌晨三時許宣告不治。
王婦丈夫在台灣得知惡耗，昨天哽咽表示，聽說當時妻子獨自在游泳池畔，她拿著新手機很開心，一直在拍照，朋友們一轉身就沒看到人，後來發現人落水，飯店人員來救她的時候已太晚了，希望趕快公佈真相。
東森旅行社說，案發後第一時間已通報觀光局，說明事件原委及處理過程；本行程依規定為旅客投保旅行業責任保險，其中意外死亡及殘廢理賠金新台幣五百萬元，意外醫療費用廿萬元。
昨天有媒體報導，根據泰國警方掌握資料顯示，王婦疑似未依泳池開放時間擅闖，以致未能及時救援，但相關內容，仍待外交部及泰國警方進一步確認。
據了解，事發的芭達雅黃金海酒店位於芭達雅市中心，依訂房網站標價，一間雙人房每晚約台幣兩千元，有不少中國遊客住宿，網友留言多認為「房間很大又乾淨，CP值很高」、「游泳池很棒」，不料竟會在游泳池發生意外。
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