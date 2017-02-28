228連假全國掃毒 逮1410毒蟲
2017-02-28
〔記者姚岳宏／台北報導〕毒品濫用案層出不窮，警政署規劃自228連假前的2月24日起，強力執行「全國同步查緝毒品專案行動」，動員萬名警力全面掃毒，3天專案行動共計臨檢3387間治安顧慮處所，查獲各類毒品案件1345件、逮捕1410人，查扣毒品總重量達8萬公克，警方認為肅毒成果豐碩，對毒品擴散有明顯抑制效果。
警政署說，緝毒行動事先運用大數據，分析110報案紀錄等方式，鎖定近350處涉毒治安熱點，進行重點臨檢搜查，其中包括W Hotel等五星級高級飯店，藉此嚇阻業者不可存有僥倖心理，縱容有心人士於旅館、KTV、酒店、夜店等場所辦毒趴及吸毒。
警政署指出，去年查緝毒品犯罪共有5萬5481件，較104年4萬9576件增加5905件，查獲毒品犯罪人數5萬9897人，也較104年5萬3622人增加6275人，在警方掃蕩下，去年查獲毒品犯罪的案件數、嫌犯數及毒品純質淨重均為近10年最高。
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