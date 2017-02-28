人肉運毒 為25萬恐判無期

2017-02-28

10旅客夾帶25公斤安毒闖關破功

〔記者姚介修／桃園機場報導〕自前天深夜到昨天早上不到10個小時，桃園機場有10名旅客分2批夾帶二級毒品安非他命闖關，打算運到紐西蘭與印尼，所幸均被航警局會同海關查獲；警方查出，這些男女每人運毒的酬勞是25萬元，不過，將來恐換來7年以上到無期徒刑的重刑。

將運往紐西蘭與印尼

警方指出，被查獲的安毒總重達25.5公斤，分批由這些車手綁在腹部及藏在鞋底、鞋跟內，也是首起查獲由桃園機場運毒到印尼的案例，目前已知2批車手上游均是同一販毒集團，正全力追查。

檢、警等單位掌握有販毒集團計劃利用連續假期走私安非他命，前天深夜11點，歐姓女子等共5女3男要搭乘華航班機前往紐西蘭，在隨身行李檢查時，當場被警方攔下，警方在8人的腰間、鞋底搜出17公斤多的安非他命，立即會同海關查扣毒品。

由於線報中指出還有2人將以同樣手法運毒，航警局刑警隊鎖定1男1女，派員跟監，昨天早上9點，會同海關在出境安檢線上攔查將搭機前往印尼雅加達的2人，在2人身上搜出約8公斤安非他命，總計2批車手共25.5公斤。

航警局刑警隊分析，印尼警方日前查獲3起來自中國走私毒品案，販毒集團為了避風頭，才轉而由台灣出貨；至於澳洲近日也查獲多起國外走私毒品，不排除毒販因而改走私到鄰近的紐西蘭，再伺機轉進澳洲。

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