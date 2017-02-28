少年無照騎車墜橋亡 父哭悔買車給兒

2017-02-28

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣民雄農工汽修科17歲殷姓男學生，昨天上午騎父親送的新機車原本要去補習，卻與10名同學出遊，中途因同學提議想試試他的新車，便換騎同學20年的老爺機車，不料行經台三線323公里公田5號橋彎道處，殷生疑車速過快，衝撞右側護欄後，整個人飛越護欄，摔落30公尺深的橋下河床，送醫不治。

殷父昨天得知兒子噩耗，傷心欲絕，紅著眼眶說：「沒買機車給兒子就好了，也許他現在還活著，我很後悔！」「不排除對提議換車騎乘的學生提告！」

撞護欄摔落30公尺深河床

警方查知，殷父日前剛買YAMAHA的新機車BW’S R給兒子代步，事發時殷生卻是騎一輛車齡逾20年的YAMAHA迅光黑色舊機車，原來有同學想試騎新車，殷生因此中途與同學交換騎，不料出事；而昨天上午殷生應該去補習，卻臨時向補習班請假，未告知家人即出遊。

殷生將新車換騎同學的老爺車

警方初步調查，昨天早上9點半，無駕照的殷生和同校10名同學共11人從嘉義市出發，預計中午抵達大埔鄉青雲瀑布遊憩。

一名王姓同學說，一群人10點半抵達台三線312公里處的「阿婆彎」休息，沿途騎車都很正常，也沒人喊累，過約10分鐘再出發，騎約20分鐘後，他聽到後方傳來碰撞聲，緊急煞車轉頭查看，只見殷生騎乘的機車倒在路旁，卻不見人影，眾人往橋下探看，赫見他倒臥河床，大家趕緊打電話求援。

嘉義縣消防局大埔分隊獲報馳援，發現殷男四肢多處擦、挫傷，無呼吸心跳，吊掛到路面後送醫急救，可惜仍不治。

中埔警方說，事故處為下坡轉彎路段，殷生疑車速過快肇事，騎在殷生前方同學的機車行車紀錄器，錄到當時有輛白色自小客車往北行駛，已聯絡車主協助警方釐清案情。

殷父向警方表示，兒子雖於今年5月底才成年，但為讓他方便上學與補習，不久前幫他買輛YAMAHA的新車BW’S R；兒子昨早8點半說要騎車出門補習，孰料卻是跟同學去山區遊玩，因為一名同學想試騎新車，才會在「阿婆彎」與同學換車，導致出事情的是舊車，他若事先知道，一定會阻止兒子出門。

說好的畢業照 永遠無法拍了

民雄農工昨天傳出殷姓學生與同學互換機車騎乘，殷生不幸摔落河床身亡，原本週三要拍畢業照，將永遠無法實現。民雄農工校長孫忠義表示，師生聞噩耗都相當震驚與不捨，將協助家屬處理後續事宜，明天朝會將宣導交通安全，避免憾事重演。

警方表示，昨天的事發地公田5號橋是易肇事路段，去年3月2日也曾發生車輛墜橋意外，駕駛傷重不治；而距離該處不到5公里的永興5號橋，本月5日則有田姓騎士擦撞護欄摔落橋下。