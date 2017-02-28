「不在乎多殺一個人！」 持刀搶4千元 判7年半定讞

2017-02-28

〔記者王定傳／台北報導〕男子陳哲原頭戴全罩式安全帽、持長達33.5公分的水果刀，向在ATM前提款的洪姓女子嗆說：「不在乎多殺一個人！」強盜4千元得逞，一、二審法院依攜帶凶器強盜罪，判陳男7年半徒刑，上訴最高法院維持原判決定讞。

ATM前堵出口撂狠話

陳男前年10月11日下午1時許，行經ATM時見洪女落單，心生歹念，戴著全罩式安全帽，拿出水果刀擋住出口，威脅洪女不准喊叫，再恫嚇：「我有殺過人，我已經被通緝了，不在乎多殺一個人！」

陳男原本要求交付5000元，後改口：「我看妳也是上班族，不為難妳，給我4000元就好！」洪女不敢不從，交出手上4千元現金，陳男搶錢後逃逸，警方調閱監視器畫面逮獲陳男。

法官：引民眾恐慌 不可輕縱

台北地院審理時，陳男辯稱是向洪女借錢，法院不採信，依強盜罪判7年半徒刑，陳男另涉偷機車案，也被判刑4月；陳男不服判決，上訴堅稱只算恐嚇取財，還說：「當時我無法控制自己的行為！」

高院合議庭認為，陳男的行為嚴重影響社會秩序，造成民眾恐慌，不可輕縱，被害者至今仍會做惡夢，駁回上訴，最高法院維持原判決，駁回定讞。